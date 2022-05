Simon: “Lula deveria estar na cadeia, Bolsonaro não passa no psicotécnico”

“O MDB sempre foi um partido complexo. Liderou a campanha das Diretas Já, a Assembleia Nacional Constituinte e o movimento pelo fim da tortura, mas sempre teve um grupo que ia para o outro lado. O grupo que apoiou o Lula na corrupção que foi feita sempre gostou de mamar nas tetas do governo. Esse grupo está identificado com a Operação Lava Jato. Está provado e reconhecido, embora os processos não andem porque o Supremo Tribunal Federal deixou na gaveta. A marca que eles deixaram é triste e dolorosa. Lula deveria estar na cadeia e essas pessoas deveriam estar respondendo a seus processos. Esses nomes têm condenações graves e sérias, mas o Supremo fez uma espécie de troca-troca: um não mexe com o outro (…) Os que querem Bolsonaro estão encantados com os favores, vantagens e emendas do Orçamento (…) É um drama, tchê [escolher entre Lula e Bolsonaro]. Deus não vai permitir isso. É um terror um homem de 92 anos, com 70 anos de cargos públicos, dizer isso, mas eu votaria em branco. Tem muita gente que está vivendo esse drama (…) Fui fã do Lula no início do governo dele. Tomou posições corajosas, mas aí veio a Lava Jato. Lula acabou se comprometendo. E, se o Bolsonaro fizer um teste psicotécnico para tirar carteira de motorista, ele não passa.”

(Pedro Simon, fundador do MDB e ex-senador pelo Rio Grande do Sul, a Pedro Venceslau, do Estadão.)