Anitta sobre a censura: “Eu vou lutar com todas as minhas armas!”

“Gente, não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele perante o governo que tá rolando no exato momento. Entendo que cada um vota em quem quer, porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar, isso é mil novecentos e bolinha, em que o povo não podia fazer nada. A gente não quer voltar para a estaca zero, não, pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas! ‘Ah, vai botar multa de não sei quantos’… Ah, então a gente paga. Querido, liga aí. Meus amigos, quem quiser se manifestar, a gente paga a multa de vocês, tá?”

(Anitta, cantora sobre a decisão de um juiz do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, de proibir aquilo que definiu, na sentença, como “manifestação de propaganda eleitoral ostensiva” no festival de música Lollapalooza. O pedido de censura foi apresentado pelo Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, que tem Jair Bolsonaro como candidato à reeleição.)