Aborto: “Mulher tem direito ao seu corpo? Claro, mas não a um outro”

“Ele [Lula] diz, abro aspas: ‘Todo mundo deveria ter direito ao aborto’. É um direito dele pensar assim, mas a minha posição é absolutamente contrária. A mulher tem direito ao seu corpo? Claro, como nós homens temos direito ao nosso corpo, mas não a um outro, que, porventura, foi gerado – e só pode ser gerado – por um homem e por uma mulher.”

(Marcio Bittar, empresário, senador pelo União Brasil do Acre, em debate no Senado. Relator do Orçamento, ele foi um dos responsáveis pela distribuição, sem transparência, de cerca de R$ 15 bilhões em verbas federais — no chamado orçamento paralelo — que favoreceram parlamentares aliados do governo e da oposição na campanha pela reeleição. O caso está no Supremo Tribunal Federal.)