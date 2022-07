Will Smith quebra silêncio sobre relação com Chris Rock após tapa no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Will Smith publicou nesta sexta-feira, 29, um vídeo em seu canal no YouTube no qual pede perdão pelo seu comportamento na cerimônia do Oscar deste ano, quando subiu no palco e deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Segundo Smith, a relação entre eles ainda está abalada. O ator tentou entrar em contato com Chris após o ocorrido para pedir desculpas, mas recebeu como resposta que o comediante ainda não se sente pronto para conversar com ele. “Quero falar para você, Chris, que me desculpe. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto.”

Smith também pediu desculpas especialmente à mãe de Rock e sua família. “Não pensei em todas as pessoas que ficariam magoadas naquele momento.” Ele também admitiu que o ato afetava os que haviam votado nele para, naquela noite, ganhar a estatueta de melhor ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs. Aos que saíram em sua defesa ou que o criticaram, Smith afirmou: “Posso dizer que não há nenhuma parte de mim que pensa que aquela foi a melhor maneira para lidar com um sentimento de desrespeito ou insulto”. Ele ainda afirmou que sua esposa Jada Pink, alvo da piada de Chris Rock, não sugeriu de forma alguma que Smith reagisse em sua defesa.

O ator disse que vem refletindo sobre o que aconteceu e buscado se restabelecer. “Estou profundamente arrependido, mas estou tentando sentir remorso sem ter vergonha de mim mesmo. Eu sou humano, cometi um erro e estou tentando não pensar em mim como um pedaço de m*****”. Essa é a primeira vez que Smith fala do ocorrido. Logo após a cerimônia, em 28 de março, ele divulgou nas redes um comunicado pedindo desculpas a Chris Rock.