Tapa no Oscar: Jada Smith pede reconciliação de Will Smith com Chris Rock

Durante o novo episódio de sua série no Facebook, Red Table Talk, a esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, abordou pela primeira vez em detalhes o tapa que seu marido deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar este ano — e pediu uma reconciliação entre os dois. O assunto polêmico surgiu porque o tema debatido no episódio era a alopecia, doença autoimune que Pinkett Smith sofre e causa queda de cabelo. O humorista fez uma piada o cabelo raspado da atriz e despertou a ira de Will Smith.

“Este é um Red Table Talk muito importante sobre alopecia. Considerando o que passei com minha própria saúde e o que aconteceu no Oscar, milhares me procuraram com suas histórias”, disse Jada Pinkett. “Agora, sobre a noite do Oscar, minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar”, acrescentou.

Antes do lançamento do episódio, Jada já havia dado indícios de que abordaria o assunto eventualmente em sua série. “Considerando tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a família Smith tem se concentrado na cura profunda. Algumas das descobertas em torno de nossa cura serão compartilhadas à mesa quando chegar a hora.” Como consequência do tapa, Will Smith foi banido do Oscar por dez anos. Antes deste veredito, o ator renunciou ao seu cargo na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.