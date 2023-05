‘Rust’: filme marcado por morte no set busca compradores em Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um ano e meio após a morte da diretora Halyna Hutchins, vítima de um tiro acidental durante as filmagens de Rust, o filme protagonizado por Alec Baldwin, autor do disparo, finalizou as gravações e agora busca compradores internacionais no mercado de filmes de Cannes.

A negociação foi autorizada por Matthew Hutchins, viúvo da vítima, que assumiu o posto de produtor executivo do longa. Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, o também produtor Ryan Donnell Smith comentou sobre a busca. “Este é um filme sem precedentes em relação às circunstâncias. Estamos tentando manter expectativas realistas, mas conduzir isso da melhor maneira que pudermos”, declarou ele.

Segundo a agência Associated Press, a venda dos direitos de distribuição está sendo conduzida pela empresa Goodfellas. O processo todo acontece no mercado de filmes de Cannes, no Palais des Festivals, mas não tem relação direta com a programação oficial do evento.