Rio de Janeiro e mais: as paisagens destruídas por Godzilla e King Kong

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nenhuma dupla na história do cinema é tão barulhenta quanto Godzilla e King Kong, criaturas ferozes e rivais que, no momento, selam as pazes com a estreia de Godzilla e Kong: O Novo Império, no qual decidem destruir belas paisagens e marcos históricos por um bem maior: a preservação da humanidade, ameaçada por um algoz que deseja destruir tanto pessoas pequeninas quanto os monstros que dão título ao longa. Indiferente ao realismo, a aventura conta com dezenas de edifícios destruídos, e aumenta consideravelmente a lista de locais atacados pelo par. Confira alguns dos mais importantes locais pulverizados durante a história dos personagens:

Castelo Osaka

Filme: Godzilla Contra-Ataca (1955)

Continua após a publicidade

Criado em 1954 por Shigeru Kayama e Ishirō Honda como resultado da ansiedade e trauma deixados pelo bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, o monstro Godzilla primeiro aterrorizou terras japonesas antes de se tornar a figura mais amigável dos atuais lançamentos americanos. Em sua primeira sequência, Godzilla Contra-Ataca, o titã utiliza a estrutura do Castelo Osaka — construído no século XVI — para derrotar o rival Anguirus, transformando o monumento em ruínas.

Sede da Organização das Nações Unidas

Filme: O Despertar dos Monstros (1968)

Continua após a publicidade

Em sua primeira visita a Nova York, Godzilla negou guias turísticos e pouco se importou com a Estátua da Liberdade. Ao invés das típicas atrações para visitantes, o monstro optou por um passeio único: uma caminhada pelas águas do Rio Hudson, com esporádicos ataques aos prédios vizinhos. Assim, ele apontou seu raio atômico para a Sede da ONU e destruiu o pavilhão palco para os mais importantes líderes mundiais.

Brooklyn Bridge

Filme: Godzilla (1998)

Continua após a publicidade

Mais familiarizado com a cidade, o monstro voltou a Nova York 30 anos depois no reboot americano Godzilla, dirigido por Roland Emmerich. Ágil, esta versão da criatura chega a perseguir um grupo de cientistas e jornalistas motorizados rumo à ponte do Brooklyn, paisagem que é cartão postal da cidade americana. Com os pés fincados nas duas vias da passagem, o monstro destrói os famosos arcos e fios que a distinguem, e acaba imobilizado pelos escombros.

Pirâmides de Gizé

Filme: Godzilla e Kong: O Novo Império (2024)

Continua após a publicidade

Desafetos, King Kong e Godzilla se chocam em uma disputa territorial em O Novo Império, lutando pela posse do deserto do Cairo. Especialistas em catástrofe, os dois lutam ao redor de uma das sete maravilhas do mundo antigo, as Pirâmides de Gizé, e causam um estrago considerável nos monumentos. Depois da briga trágica, eles fazem as pazes para lutar contra o vilão Skar King, que deseja instaurar uma nova Era do Gelo.

Rio de Janeiro

Filme: Godzilla e Kong: O Novo Império (2024)

Continua após a publicidade

Tal Era do Gelo começa no Rio de Janeiro, que é alvo de um raio congelador. A paisagem tropical, ao som da Bossa Nova, é primeiro coberta por neve e depois pisoteada pelos dois protagonistas em sua batalha contra o monstro responsável pelo ocorrido. Vencida a guerra, os gigantes podem descansar, mas os cariocas sobreviventes devem lidar com a paisagem destroçada e as consequências climáticas — o Cristo Redentor, entretanto, é poupado no longa (ufa!).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial