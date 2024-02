Oscar lança vídeo irônico com elenco de Barbie – e alfineta votantes

Todo ano, a Academia de Hollywood lança um vídeo engraçadinho para divulgar a cerimônia do Oscar. Dessa vez, a propaganda em tom de piada aproveitou para fazer uma espécie de autocrítica, ou melhor, uma alfinetada nos votantes da premiação, que esnobaram a cineasta Greta Gerwig, de Barbie, na categoria de melhor direção.

Com a voz da atriz Helen Mirren na narração do vídeo (é ela também a narradora do filme Barbie), o apresentador da cerimônia Jimmy Kimmel aparece perdido na Barbielândia, precisando chegar ao Oscar. Ele recebe a ajuda da Barbie Estranha (a comediante Kate McKinnon), que lhe ensina o caminho ao prêmio. Para isso, ela usa um mapa com o qual faz piadinhas com os nomes dos filmes indicados. Quando chega ao destino, Kimmel tem uma crise de autoestima, momento no qual America Ferrera, indicada a melhor atriz coadjuvante pelo papel no filme da famosa boneca, aparece e adapta o discurso dado por ela na produção. Por fim, Ryan Gosling, hilário como Ken, surge em cena, admite que não vai ganhar o prêmio (ele está indicado entre os atores coadjuvantes), mas que tudo bem, já que Greta “já tem o Oscar no bolso”. Quando descobre que ela não está indicada, ele grita em desespero juntamente com Kimmel — em referência ao momento do filme em que as Barbies se desesperam quando a protagonista aparece com os pés retos.

Apesar de ter sido indicado em oito categorias no Oscar, Barbie se tornou um exemplo de quão engessada é a Academia de Hollywood por esnobar a diretora do longa e a atriz protagonista, Margot Robbie, das respectivas categorias – até, então, dadas como certas. Entre os diretores, apenas uma mulher foi indicada, a francesa Justine Triet, por Anatomia de uma Queda. Levantaram-se então críticas ao fato de que nunca duas mulheres foram indicadas ao mesmo tempo na categoria — como se houvesse uma cota de apenas uma vaga para diretoras ali. Em contrapartida, este é o primeiro ano da premiação que três filmes dirigidos por mulheres disputam o principal prêmio da noite — além de Barbie e Anatomia, Vidas Passadas, de Celine Song, completa o trio.