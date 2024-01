‘Oscar’ do pior do cinema divulga lista de indicados em 2023; confira

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Como dita sua tradição desde 1981, o prêmio Framboesa de Ouro acaba de divulgar a lista de indicados ao troféu menos desejado de Hollywood, pensado para laurear os principais lançamentos que jamais passariam pelo cobiçado tapete vermelho do Oscar — cerimônia que divulga seus concorrentes amanhã, 23 de janeiro, a partir das 10h30. Com Os Mercenários 4 na liderança, confira a lista bem-humorada:

Pior filme

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Megatubarão 2

Shazam! Fúria dos Deuses

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior ator

Russell Crowe – O Exorcista do Papa

Vin Diesel – Velozes e Furiosos 10

Chris Evans – Ghosted: Sem Resposta

Jason Statham – Megatubarão 2

Jon Voight – Mercy: Golpe de Misericórdia

Pior atriz

Ana de Armas – Ghosted: Sem Resposta

Megan Fox – Johnny & Clyde

Salma Hayek – Magic Mike: A Última Dança

Jennifer Lopez – A Mãe

Helen Mirren – Shazam! Fúria dos Deuses

Pior atriz coadjuvante

Kim Cattrall – Meu Pai é um Perigo

Megan Fox – Os Mercenários 4

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Fúria dos Deuses

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

Pior ator coadjuvante

Michael Douglas – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mel Gibson – Confidential Informant

Bill Murray – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Franco Nero – O Exorcista do Papa

Sylvester Stallone – Os Mercenários 4

Pior casal do cinema

Qualquer par de “mercenários impiedosos” – Os Mercenários 4

Qualquer par de investidores gananciosos que contribuíram aos 400 milhões de dólares usados para comprar os direitos de continuar a franquia Exorcista – O Exorcista: O Devoto

Ana de Armas e Chris Evans (por reprovarem em química) – Ghosted: Sem Resposta

Salma Hayek e Channing Tatum – Magic Mike: A Última Dança

Ursinho Pooh e Leitão como assassinos com sede de sangue – Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior prequela, remake, cópia ou sequência

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Indiana Jones e a Relíquia de… continuar chutando cachorro morto

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior diretor

Rhys Frake-Waterfield – Ursinho Pooh: Sangue e Mel

David Gordon Green – O Exorcista: O Devoto

Peyton Reed – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Scott Waugh – Os Mercenários 4

Ben Wheatley – Megatubarão 2

Pior roteiro

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Indiana Jones e a Relíquia de… já posso ir pra casa?

Shazam! Fúria dos Deuses

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

