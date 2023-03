‘Shazam! Fúria dos Deuses’: trama ganha profundidade com vilãs femininas

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! Fury of the Gods, Estados Unidos, 2023. Em cartaz)

Billy Batson (Asher Angel) enfrentou percalços para assimilar a dimensão de seus poderes e, ao mesmo tempo, reconhecer uma família em seu último lar adotivo. Agora, com a companhia dos irmãos, não está mais sozinho na complexa saga que é conciliar a adolescência e a tarefa de ser alter ego do super-herói Shazam (Zachary Levi) — e vai precisar de força para enfrentar três deusas que no passado foram usurpadas de sua magia e estão dispostas a acabar com a humanidade para tê-la de volta. A adição de Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler confere alguma profundidade à trama brincalhona, mas a essência da franquia da DC Comics continua a mesma: não há nada mais divertido que uma história de heróis energizada pela bravura das próprias crianças.