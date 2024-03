Os próximos passos de ‘The Chosen’ após sucesso divino nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O início da quarta temporada de The Chosen – Os Escolhidos chegou aos cinemas brasileiros na última semana, e arrecadou quase 6 milhões de reais nos primeiros dias de exibição. Drama bíblico focado na vida de Jesus Cristo (Jonathan Roumie) e de seus seguidores, a trama cristã tem três temporadas disponíveis no streaming, e um futuro já definido: conforme revelado com exclusividade pela revista americana Variety, a quinta temporada começará a ser gravada no dia 11 de abril no estado americano de Utah, onde será filmada por seis semanas antes de seguir para as gravações no Texas.

Planejada como um programa de sete temporadas, a história entra agora em um momento crítico: a nova leva de episódios, que tem os os dois primeiros em cartaz nos cinemas, segue Jesus após sua caminhada sobre as águas, acompanhando o aumento de sua influência e, junto com isso, o surgimento de diversas ameaças. A quinta temporada deve partir de onde a anterior se encerra, retratando a semana santa antes da crucificação. “Estamos prestes a tentar retratar a semana mais famosa da história da humanidade”, disse o diretor Dallas Jenkins. “Toda a sexta temporada cobrirá um dia, então cobrir uma semana na quinta temporada parece luxuoso”, complementou ele, dando a entender que a fase seguinte deve ser inteiramente focada na execução do líder cristão.

Na América do Norte, a quarta temporada foi lançada por completo no cinema, divida em três partes. Por aqui, apenas os dois primeiros episódios chegaram às telonas, e ainda não há previsão de estreia para os outros seis que completam a temporada. Em entrevista à Variety, Kyle Young, vice-presidente de distribuição e marketing da série, disse que ainda não existe um cronograma para a chegada dos novos episódios ao streaming, mas que eles devem seguir gratuitamente para o aplicativo The Chosen e para alguns canais e plataformas no futuro.

Lançada originalmente em 2017, como um projeto independente abastecido por financiamento coletivo, The Chosen – Os Escolhidos foi disponibilizada inicialmente apenas em seu aplicativo próprio, mas ganhou popularidade ao adentrar plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video. Com a repercussão, a série conquistou o status de fenômeno global e, hoje, acumula mais de 200 milhões de espectadores.