O desempenho milagroso de ‘The Chosen’ nas bilheterias brasileiras

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Final de semana anterior à Páscoa, o período de 21 a 24 de março trouxe aos cinemas brasileiros dois elementos indissociáveis ao feriado: cristianismo e entretenimento infantil. Assim, a estreia Kung Fu Panda 4 liderou o ranking de arrecadação com mais de 547 000 espectadores — e foi seguida por um hit inusitado: os dois primeiros episódios da quarta temporada de The Chosen – Os Escolhidos, série que acompanha a trajetória de Jesus Cristo e dos seguidores que acumulou durante sua vida adulta. De acordo com a Comscore, por volta de 274 000 fãs brasileiros foram aos cinemas, gerando assim 5,9 milhões de reais.

Produzida pelo Angel Studios — o mesmo de Som da Liberdade — e distribuída mundialmente pela Lionsgate, a quarta temporada da série foi exibida na íntegra em cinemas americanos antes de chegar ao streaming por lá. Já no Brasil, os 6 capítulos restantes da história seguem sem data de estreia prevista.

Desde sua estreia, em 2017, The Chosen gradualmente se tornou um fenômeno. Antes um projeto independente abastecido por financiamento coletivo, o seriado ganhou popularidade ao adentrar plataformas de streaming nos Estados Unidos como Netflix e Prime Video, além de ser disponibilizado gratuitamente por um aplicativo próprio. Por aqui, as três primeiras temporadas podem ser vistas tanto gratuitamente quanto na Netflix, além de em exibições no canal aberto SBT. Kung Fu Panda 4, por sua vez, busca entreter a família toda com o retorno do felpudo mestre de artes marciais Po, que agora deve passar seus ensinamentos à guerreira que tomará seu posto. Confira a lista completa:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 21 a 24 de março):

Kung Fu Panda 4

The Chosen – Os Escolhidos

Os Farofeiros 2

Duna: Parte Dois

Imaginário – Brinquedo Diabólico

Uma Vida – A História de Nicholas Winton

Pobres Criaturas

O Menino e a Garça

Desespero Profundo

Todos Menos Você

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial