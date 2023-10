O empurrão ‘ideológico’ que fez ‘Som da Liberdade’ explodir nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com um enredo que denuncia o tráfico e a escravidão sexual infantil nas Américas, o filme Som da Liberdade, manteve-se em primeiro lugar no Brasil em sua segunda semana em cartaz. Segundo dados divulgados pela Comscore, empresa que monitora o mercado no país, Som da Liberdade acumulou 17 milhões de reais em renda e 521.000 espectadores desde a estreia, em 21 de setembro.

No ranking desta semana, o filme Jogos Mortais X ficou em segundo lugar e arrecadou um pouco mais da metade que Som da Liberdade, com 4,66 milhões de reais ante 7,28 milhões de reais de Som da Liberdade. O terceiro lugar foi ocupado por A Freira 2, com 3,7 milhões de reais de bilheteria.

Com um enredo de ação baseado em uma história real, a produção independente teve orçamento módico, na casa dos 14 milhões de dólares, e deve-se seu sucesso às campanhas de divulgação promovidas pelo público cristão e conservador. Estrelado por Jim Caviezel e produzido por Mel Gibson, o longa conta a história de um agente de segurança nacional dos Estados Unidos, Tim Ballard, que largou tudo para combater uma rede de tráfico infantil nas Américas. O roteiro usa como pano de fundo uma teoria disseminada pelo movimento conspiratório QAnon, que entre várias ideias, denuncia (sem provas) a existência de uma rede de tráfico infantil supostamente promovida pela esquerda.

O sucesso no Brasil foi impulsionado por meio de ações de políticos da direita. Uma pré-estreia em Brasília contou com a presença de nomes como Flávio Bolsonaro, Damares Alves e Mário Frias. Em Santa Catarina, policiais militares do curso de formação de sargentos foram assistir fardados a estreia do filme. É possível ainda conseguir ingressos grátis para o filme fazendo um cadastro no site da produtora. Ainda no site da produtora, há uma campanha para comprar ingressos para outras pessoas.

