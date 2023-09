Criador de ‘The Chosen’ fala sobre ‘Jesus humanizado’ na série bíblica pop

O americano Dallas Jenkins se recuperava do fracasso do seu primeiro filme quando assumiu um projeto de sua igreja, no qual produziu um curta sobre tramas paralelas da Bíblia. Ao contrário de sua primeira investida no mundo da direção, o curta amador fez sucesso – e, em seguida, se tornou o embrião da série The Chosen – Os Escolhidos. Hoje com quase 400 milhões de espectadores no mundo, a produção exibe sua terceira temporada pelo aplicativo gratuito que leva o nome da série. Atestando a popularidade do programa no Brasil, Jenkins passou pelo país para a exibição dos primeiros episódios da fase atual do programa, agora com dublagem em português, nos cinemas. Em entrevista a VEJA, ele explicou como os roteiros são feitos, que tipo de especialistas trabalham na revisão dos textos e a razão pela qual optou por retratar Jesus do modo mais humano possível. Confira.