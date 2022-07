Os filmes que dominaram os cinemas brasileiros no 1º semestre de 2022

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Metade do ano se foi, e o cinema já tem seus campeões de público: segundo dados apurados por VEJA com o site ingresso.com, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o filme mais procurado entre janeiro e junho, seguido por Batman e Top Gun: Maverick, que completam o pódio.

Juntos, os três longas foram responsáveis por 53% de todos os ingressos comercializados pela plataforma na primeira metade do calendário. A surpresa, porém, foi trazida por um fenômeno quase imbatível: mesmo lançado ainda no ano passado, no dia 16 de dezembro, Homem Aranha: Sem Volta Para Casa seguiu em alta em 2022, assumindo a quarta colocação no ranking do primeiro semestre.

Confira o top 10 completo:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Batman Top Gun: Maverick Homem Aranha: Sem Volta Para Casa Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Jurassic World: Domínio Sonic 2 Uncharted: Fora do Mapa Thor: Amor e Trovão (pré-venda) Sing 2