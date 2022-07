Cinema: monstrinhos de ‘Minions 2’ dominam bilheteria brasileira

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os monstrinhos da franquia Meu Malvado Favorito dominaram os cinemas do Brasil com a estreia de Minions 2: A Origem de Gru. Desbancando grandes produções que estavam em alta nas últimas semanas – como Top Gun: Maverick -, o filme arrecadou 16,64 milhões de reais entre os dias 30 de junho e 3 de julho, segundo dados da Comscore, levando às salas de cinema 796.000 pessoas. O longa, que já se tornou a maior abertura de uma animação nos cinemas nos últimos dois anos, é seguido de longe pelo filme de Tom Cruise, que faturou 4,75 milhões de reais e ocupa o segundo lugar no ranking de produções mais assistidas, e Jurassic World: Domínio, que embolsou 3,12 milhões, e aparece na terceira posição.

Nos Estados Unidos, a popular animação fez os cinemas soltarem fogos de artifício. O filme arrecadou 107 milhões de dólares durante seu final de semana de estreia. A expectativa é de que Minions 2 seja um verdadeiro sucesso no Dia da Independência americana, comemorado nesta segunda-feira, 4 de julho. De acordo com a revista americana Variety, até o final do feriado, espera-se que o filme alcance a marca de 125,1 milhões de dólares de faturamento, quebrando o recorde de maior bilheteria de abertura no Dia da Independência — posto hoje ocupado por Transformers: O Lado Oculto da Lua, que fez 115,9 milhões em quatro dias.

Após a estreia frustrante da animação Lightyear, da Pixar, as expectativas para o lançamento de Minions 2 estavam baixas, já que as duas produções comungam o mesmo público. Porém, o quinto filme da franquia Meu Malvado Favorito surpreendeu e mostrou-se eficaz para provocar o retorno das multidões familiares aos cinemas. Nas salas de exibição brasileiras a produção foi responsável por 40% de todos os ingressos vendidos entre 30 de junho e 3 de julho no site Ingresso.com. Já em termos de faturamento, durante a estreia nos Estados Unidos, o filme quase se igualou ao seu antecessor, Minions, lançado em 2015, que fez impressionantes 115 milhões de dólares nas bilheterias americanas.

Completando o ranking dos dez filmes mais assistidos no Brasil durante o último final de semana estão a animação Lightyear, a ficção científica Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, o suspense Veja por Mim, o filme da Marvel Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o documentário Amigo Secreto, e os filmes de ação Assassino Sem Rastro e As Verdades.

