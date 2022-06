‘Top Gun: Maverick’ atinge US$1 bilhão e é a melhor bilheteria do ano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O longa de Tom Cruise, Top Gun: Maverick, atingiu nesse final de semana a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, ultrapassando Doutor Estranho 2 (943 milhões de dólares) e assumindo o topo do ranking de arrecadação global em 2022. Sequência do longa de 1986, Maverick é apenas o segundo filme lançado na pandemia a atingir os seis dígitos — o primeiro foi Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, que acumulou 1.9 bilhão de dólares.

Dirigido por Joseph Kosinski, “Top Gun: Maverick”, orçado em 170 milhões de dólares, começa décadas depois do original e acompanha Pete “Maverick” no treinamento de um novo grupo de aviadores para uma missão. Aguardado pelos fãs, o longa também se tornou o primeiro filme de Cruise a chegar a casa do bilhão. Antes dele, o maior sucesso comercial do ator era Missão: Impossível – Efeito Fallout, de 2018, que embolsou 791,1 milhões de dólares globalmente.

Antes deste fim de semana, a sequência já era o filme de maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, com 521 milhões de dólares. Somados aos 484,7 milhões contabilizados internacionalmente, o filme chegou a 1,006 bilhão de dólares em todo o mundo. Segundo reportado pela Variety, o desempenho positivo após um mês em cartaz deve-se ao Imax e a espectadores recorrentes — em seu quarto fim de semana em exibição nos cinemas americanos, 16% do público retornou mais de uma vez, e 4% retornou três vezes ou mais.