Onde ver 10 trabalhos internacionais de Wagner Moura – do melhor ao pior

Com a chegada do polêmico Guerra Civil aos cinemas pelo mundo, o baiano Wagner Moura atinge um novo patamar de sua carreira, em ascensão no mercado internacional. Carismático e com inglês e espanhol fluentes, o ator já pôs seu nome no seleto grupo de astros latino-americanos queridos por Hollywood, e acumula, assim, tanto trabalhos impressionantes, quanto filmes menos inspirados regurgitados pela indústria americana. Confira as 10 apostas internacionais do ator até agora, da melhor à pior, e onde assisti-las:

1: Narcos (2015-2016)

Onde: Netflix

Trabalho que deslanchou a carreira internacional de Wagner Moura, a série Narcos é ainda hoje seu desempenho mais exemplar em terras estrangeiras. Para viver o traficante Pablo Escobar ao longo de duas temporadas, o ator baiano teve de refinar seu espanhol, passou por uma transformação física impressionante e mergulhou na intensa dramaticidade e violência da história sem recorrer à simples caricatura do notório traficante colombiano. Pela primeira leva de episódios, ele recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro.

2: Guerra Civil (2024)

Onde: Em cartaz

Com estreia marcada para esta quinta-feira, 18 de abril, Guerra Civil é o filme de maior alcance já feito por Moura — e um dos mais desafiadores. Ao lado das atrizes Kirsten Dunst e Cailee Spaeny, ele integra um grupo de jornalistas encarregados de registrar o impacto de um brutal conflito político entre os estados americanos, circunstâncias de alto risco que forçam o ator a equilibrar a conduta profissional neutra com as emoções explosivas provocadas pelos acontecimentos.

3: Sr. e Sra. Smith (2024)

Onde: Prime Video

Moura aparece em apenas dois episódios da série criada por Donald Glover, mas é, facilmente, um dos coadjuvantes de maior destaque da primeira temporada — competição acirrada contra nomes como Sarah Paulson, Paul Dano, Ron Perlman, Michaela Coel e Parker Posey, que interpreta sua esposa. Para além dos protagonistas, o casal é a única outra dupla de espiões do seriado, representantes da sociopatia exigida pelo ramo. Flutuando entre o semblante de um marido comum e uma índole sanguinária, o brasileiro esbanja timing cômico e rouba a cena para si — especialmente no clímax da história.

4: Iluminadas (2022)

Onde: Apple TV+

Pungente, o drama Iluminadas acompanha o drama da jornalista Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), sobrevivente de um ataque brutal que a deixou com sequelas físicas e — mais dolorosas ainda — mentais. Desorientada, ela toca a rotina com apatia, até descobrir que uma garota assassinada carrega as mesmas lacerações na pele. Com a nova pista sobre o paradeiro de seu algoz, ela recorre ao colega Dan Velazquez, interpretado por Moura, que é encarregado de apoiá-la tanto na investigação quanto em sua vida pessoal. A interpretação sutil do ator, então, reflete tal missão, e o brasileiro mantém o tom comedido necessário para ajudar a protagonista a brilhar.

5: Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022)

Onde: Globoplay (plano Telecine)

No segundo filme protagonizado pelo gato espadachim com voz de Antonio Banderas, Wagner Moura engrossa o timbre e cria um sinistro e memorável personagem que mistura o Lobo dos contos de fada com a temida figura da própria morte. Vibrante, a animação mistura traços bidimensionais e tridimensionais para amplificar a ação do aventureiro felino, que é forçado a enfrentar a própria mortalidade pelo vilão de Moura, dono de falas que arrepiam as crianças e impressionam os adultos.

6: Wasp Network: Rede de Espiões (2019)

Onde: Netflix

Dirigido pelo francês Olivier Assayas, Wasp Network conta a história real de um grupo de espiões cubanos que se infiltraram em organizações anticastristas na década de 1970. O talento envolvido é abundante: além do cineasta premiado, o elenco ainda conta com Penélope Cruz, Édgar Ramirez, Gael Garcia Bernal e Ana de Armas — e aí reside o problema. Apesar das boas intenções do texto afiado e do carisma de Moura, o longa é sobrecarregado de histórias que se ofuscam.

7: Sergio (2020)

Onde: Netflix

Na segunda vez como par romântico da cubana Ana de Armas, Moura vive o diplomata Sergio Vieira de Mello, mestre das negociações internacionais capaz de encantar as mais diversas lideranças — morto no atentado de agosto de 2003 à sede da Organização das Nações Unidas em Bagdá. O magnetismo e sagacidade da figura real, entretanto, não são capturados por sua cinebiografia, que opta pelo caminho do drama piegas, entre a tragédia fatal e flashbacks de seu romance com a argentina Carolina Larriera.

8: Trash: A Esperança Vem do Lixo (2014)

Onde: Disponível em plataformas de aluguel digital

Com ajuda de um roteiro parcialmente escrito pelo brasileiro Felipe Braga, o britânico Stephen Daldry voltou seu olhar para a desigualdade social nacional em Trash, história surpreendentemente bem-humorada sobre três catadores de lixo adolescentes que descobrem uma carteira procurada pela polícia corrupta do Rio de Janeiro. O dono do item é José Angelo, interpretado por Moura em participação boa, mas breve demais para ser comparada com seus demais trabalhos.

9: Elysium (2013)

Onde: Max

Na ação futurista de Neill Blomkamp, a sociedade é dividida entre uma estação espacial para os ricos e a Terra devastada, deixada aos pobres. A escolha da direção, então, foi contratar um elenco majoritariamente latino-americano para viver os habitantes do planeta desolado e dar o sobrenome “Da Costa” ao protagonista vivido por Matt Damon. Moura interpreta Spider, criminoso que cobra para facilitar a migração ilegal ao refúgio abastado. A narrativa derivativa e os cacoetes da ação hollywoodiana, porém, anulam qualquer contundência que a história poderia ter.

10: Agente Oculto (2022)

Onde: Netflix

O talento acumulado por Ryan Gosling, Chris Evans e Moura não é o bastante para salvar este blockbuster cinzento e pouco inspirado que foi a produção mais cara da história da Netflix. Tentando replicar a adrenalina de filmes como Missão Impossível, o filme está cheio de efeitos especiais, explosões e astros, mas carece de paixão — apatia que afeta até a participação do brasileiro como um falsificador de documentos, cuja aparência peculiar chama mais atenção do que qualquer escolha dramatúrgica.

