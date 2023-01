‘Gato de Botas 2’ ganha animação vibrante que realça o faz de conta

Gato de Botas 2: O Último Pedido (Puss in Boots: the Last Wish, Estados Unidos, 2022. Em cartaz a partir de quinta-feira 5)

Com sotaque carregado e afeição pela farra, o presunçoso Gato de Botas é um ídolo dos contos de fadas — até que descobre estar na última de suas nove vidas (como na tradição anglo-saxã, diferentemente das sete vidas na nossa). Pela primeira vez, o herói transparece medo. Ao ouvir falar sobre a fantástica Estrela dos Desejos, capaz de alterar sua sina, ele embarca numa caçada ao tesouro contra figuras como Cachinhos Dourados e o Lobo Mau. Na jornada, nasce a parceria improvável com um cãozinho e a rival Kitty Pata Mansa. Indicado ao Globo de Ouro de animação, o longa troca os traços realistas do primeiro filme por uma estética mais vibrante que realça a magia do faz de conta — belíssimo pano de fundo para as mensagens sobre amor e amizade que norteiam a narrativa.