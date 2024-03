Onde e como assistir ao Oscar 2024 na TV e online

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Oscar 2024 está fora da TV aberta e será exibido apenas pelo canal TNT, na TV por assinatura, e no streaming pela Max (antigo HBO Max), neste domingo, 10 de março, a partir das 19h — a cerimônia de entrega das estatuetas douradas começa às 20h. A apresentadora Ana Furtado será encarregada da transmissão ao lado da jornalista Aline Diniz e da atriz Andréia Horta. As três serão responsáveis pelos comentários sobre os vencedores. A tradução ao vivo ficará a cargo de Robert Greathouse e Regina McCarthy. Apresentada por Jimmy Kimmel, a cerimônia da 96ª edição do Oscar completa ficará disponível para assinantes da Max até dia 13, quarta-feira.

O tapete vermelho do Dolby Theatre, em Los Angeles — onde acontece o Oscar –, terá cobertura ao vivo do canal pago E! Entertainment a partir das 17h.

Por que a Globo não transmitirá o Oscar

Pelo segundo ano consecutivo, a Globo não exibirá o Oscar na TV aberta, nem no streaming, conforme confirmado pela emissora a VEJA. A cerimônia, que premia os melhores do cinema, de acordo com os jurados da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, já não era um produto vantajoso para a líder de audiência, que prefere priorizar em sua grade o Big Brother Brasil — domingo é dia de formação de paredão –, mas a detentora dos direitos de transmissão preferiu manter a exclusividade da exibição com o grupo Warner Bros. Discovery, que paga um valor alto por isso.

Os indicados ao Oscar 2024

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou em 23 de janeiro os indicados ao Oscar 2024. Como esperado, Oppenheimer liderou a lista de indicações com 13 menções ao maior prêmio de Hollywood, incluindo as principais categorias, de melhor filme, direção (Christopher Nolan) e ator (Cillian Murphy). O filme é seguido por Pobres Criaturas, que concorre em 11 categorias, e Assassinos da Lua das Flores, que pode levar 10 estatuetas.

O prêmio mais importante da noite, de melhor filme, é disputado por Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua das Flores, Barbie, Ficção Americana, Maestro, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Os Rejeitados, Vidas Passadas e Zona de Interesse.

