O que primeiro trailer revela sobre novo ‘Beetlejuice’ com Jenna Ortega

Mais de 30 anos após Os Fantasmas Se Divertem (1988), o diretor Tim Burton se reuniu com Winona Ryder e Michael Keaton para dar continuidade à comédia sobre um espírito fanfarrão e a família que assombra. Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice estreia no Brasil em 5 de setembro e acaba de ganhar seu primeiro trailer completo, vídeo de dois minutos que revela o enredo e novos visuais da aguardada sequência.

Agora na faixa dos 50 anos, Lydia Deetz (Ryder) é mãe de uma adolescente tão mórbida quanto ela foi no passado, Astrid (Jenna Ortega). Em luto pela morte do avô, a menina vai com a mãe e viúva Delia (Catherine O’Hara) para a antiga casa da família, terreno que foi perturbado pelo malicioso Beetlejuice décadas atrás. Lá, ela encontra a antiga maquete que prende a assombração e, acidentalmente, invoca o espírito novamente. Dessa vez, a viagem de Beetlejuice para o mundo dos vivos não apenas desequilibra suas vítimas de carne e osso, como afeta o próprio além — de onde surge uma misteriosa mulher retalhada vivida por Monica Bellucci. O filme ainda conta com a adição de Justin Theroux e Willem Dafoe no elenco.

O roteiro do filme foi escrito pela dupla Alfred Gough e Miles Millar, criadores do fenômeno da Netflix Wandinha, também dirigido por Burton. O original, escrito por Michael McDowell (1950-1999) e Warren Skaaren (1946-1990), contava a história de Lydia ainda na adolescência, em luto pela morte da mãe. Forçada a se mudar para um casarão macabro pelo pai e a madrasta, ela encontra um casal de fantasmas que quer expulsá-los dali e decide ajudá-los. No caminho, porém, o chamativo Beetlejuice tenta manipular o trio para voltar à vida. O filme se tornou um clássico do horror cômico e chegou a ser transformado em musical de palco em 2018. No Brasil, a peça ganhou versão com Eduardo Sterblitch no papel titular.

