‘Os Outros’: o que está por trás da audiência baixa da série na TV aberta

Recordista de audiência no Globoplay, Os Outros não alcançou o mesmo sucesso na TV aberta. A série, lançada originalmente no streaming em 2023, estreou na programação da Rede Globo no dia 18 de abril e desde então é exibida semanalmente às quintas-feiras, às 22h25, logo após a novela Renascer. Uma parte considerável dos espectadores, no entanto, desliga a TV ou muda de canal assim que o folhetim termina.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, o primeiro episódio de Os Outros marcou míseros 13,5 pontos de audiência na Grande São Paulo — quase 50% a menos do que Renascer, cuja média na região é de 25,5 pontos. Nas duas semanas seguintes, a o seriado registrou 13,6 e 16,1 pontos, respectivamente. A fins de comparação, a média de ibope do Big Brother Brasil 24, que foi ao ar entre 8 de janeiro e 16 de abril também na faixa das 22h, ficou em 20,2 pontos.

Os Outros retrata o conflito entre duas famílias em um condomínio de classe média na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após seus filhos adolescentes se desentenderem durante um jogo de futebol na quadra do condomínio, os vizinhos Cibele (Adriana Esteves) e Wando (Milhem Cortaz) entram em guerra, tomando atitudes violentas que resultam em catástrofe para ambos. O elenco ainda conta com Drica Moraes, que interpreta a síndica corrupta do local, e Eduardo Sterblitch, que dá vida a Sérgio, um ex-policial miliciano que se envolve na briga dos vizinhos. Criada por Lucas Paraizo, que também escreveu Justiça e Sob Pressão, a série conquistou os assinantes do Globoplay e se tornou a produção mais assistida na história da plataforma. O público da TV aberta, por outro lado, parece rejeitar os temas pesados do programa, que retrata situações de intolerância, ódio, violência doméstica, estupro, sequestro e mais ao longo de seus 12 capítulos.

Nas noites de quinta-feira, logo após Os Outros, a Rede Globo também exibe a nova temporada de Linha Direta, programa investigativo que reconstitui casos policiais sinistros e não solucionados. A atração vem afundando ainda mais a audiência da emissora no horário nobre: seus três primeiros episódios ficaram na média escassa de 9,5 pontos. Pelo visto, programas sobre crimes — sejam eles reais ou fictícios — não são para o público da TV aberta, mesmo quando alcançam status de fenômeno no streaming.

