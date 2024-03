‘Os Fantasmas Ainda Se Divertem’: 3 detalhes escondidos no trailer

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A década de 1980 foi um período frutífero para o cinema de terror. São dessa época clássicos assustadores como O Iluminado, Poltergeist, A Hora do Pesadelo, entre outros títulos que deixaram plateias ao redor do mundo em choque. Em resposta, o mercado também abriu espaço para ironizar o filão, caso do divertido e popular Os Fantasmas se Divertem, hit do diretor Tim Burton, lançado em 1988, com Michael Keaton na pele de uma tenebrosa entidade que se propõe a ajudar fantasmas amadores a assombrar os novos moradores de sua casa. Mais de trinta anos depois, a fantasia cômica vai ganhar uma aguardada sequência, que por aqui foi batizada de Os Fantasmas Ainda se Divertem, prevista para estrear em setembro. O trailer divulgado nesta quinta-feira, 21, trouxe alguns detalhes curiosos do que esperar da trama. Confira três em destaque:

De quem é o funeral

A sinopse do novo filme diz que uma tragédia reúne as três gerações da família Deetz na cidade de Winter River, onde o primeiro longa se passa. A câmera então mostra um funeral e, rapidamente, aparece na lápide uma imagem que parece ser do personagem Charles Deetz vivido por Jeffrey Jones no filme anterior, que era marido de Delia, interpretada por Catherine O’Hara, uma madame sem noção e madrasta de Lydia, papel de Winona Ryder. A dupla está no enterro, de preto, ao lado da nova adição ao elenco, Astrid, filha de Lydia, interpretada por Jenna Ortega. Ao lado delas está também outra novidade, o ator Justin Theroux – ainda não há informações sobre o papel dele, apenas que seu nome será Rory. Uma curiosidade, porém, é que Burton, em entrevista, chegou a levantar a dúvida sobre se o funeral seria mesmo de Charles ou não. Fica a dúvida: será que o trailer entregou demais, ou é uma pegadinha?

O carma nunca falha

No primeiro filme, Lydia é uma adolescente rebelde, dark, que em nada se parece com sua família exagerada e pomposa. Agora uma mulher adulta, ela vai experimentar o outro lado da moeda: sua filha também é adepta da rebeldia, tanto que é Astrid quem desenterra a maquete onde fica o portal de Beetlejuice.

Juice soltinho

A única fala dessa primeira prévia é de Keaton que diz: “the juice is loose”. Na legenda em português, ficou: “Juice está soltinho”. A frase original é uma gíria sem tradução direta, que costuma se referir a um relacionamento que acabou ou uma liberdade inesperada. A fala é também um trocadilho com o título original do filme em inglês, que é o nome do personagem de Keaton: o Beetlejuice. Por aqui, ele foi batizado de Besouro-suco, numa tradução literal, usada na dublagem em português – não se sabe se o termo será usado no novo longa. Para invocá-lo, é necessário que seu nome seja dito três vezes. Sabe-se também que, desta vez, o personagem terá a companhia de Monica Bellucci como sua esposa.