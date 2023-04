O que esperar de ‘Blade’: filme da Marvel com neta de brasileira no elenco

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A inglesa Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys e atual queridinha de Hollywood, foi confirmada recentemente como parte do elenco de Blade, filme da Marvel programado para estrear nos cinemas no segundo semestre de 2024. Segundo o site Deadline, Mia atuará ao lado de Mahershala Ali, vencedor do Oscar por Moonlight.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o enredo do longa. Mahershala Ali viverá o protagonista e o papel da atriz de Pearl ainda é desconhecido, assim como os personagens de Aaron Pierre e Delroy Lindo. Sabe-se, porém, que o filme levará para as telas uma nova história de Blade, caçador de vampiros meio-humano e meio-vampiro e conhecido anti-herói dos quadrinhos da Marvel.

O personagem fez sua estreia nas HQs na décima edição de Tomb of Dracula , em 1973, e logo se tornou um personagem extremamente popular no universo do vampiro mais famoso da história. Blade, inclusive, foi interpretado por Wesley Snipes em três filmes badalados lançados entre 1998 e 2004: Blade: O Caçador de Vampiros, Blade 2 e Blade Trinity.

Após o anúncio da nova adaptação, Kevin Feige informou à revista americana Collider que o longa, previsto para ser lançado no dia 6 de setembro de 2024, deve fazer parte da quinta fase do MCU (Marvel Cinematic Universe). Isso o colocaria depois dos eventos de Doutor Estranho 2, mas também há a possibilidade que a história se passe no passado.

Anunciada em 2019, a nova adaptação será dirigida por Yann Demange, de Lovecraft Country, e terá Michael Starrbury no comando do roteiro. Se seguir o DNA sombrio de seu diretor e da história de origem, o longa pode ser mais uma aposta da Marvel no flerte com o horror, repetindo o feito de Doutor Estranho 2.