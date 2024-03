O mais novo projeto religioso do cineasta Martin Scorsese nas telas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em maio do ano passado, o renomado cineasta Martin Scorsese encontrou-se com o Papa Francisco e anunciou que trabalharia em um filme sobre Jesus Cristo. Esse, no entanto, não é o único projeto religioso no qual o diretor está envolvido: nessa quarta-feira, 27, o jornal americano The New York Times revelou que Scorsese, que é católico, também está trabalhando em uma série focada nos santos do catolicismo.

De acordo com a publicação, a produção foi batizada como Martin Scorsese Apresenta: Os Santos, e vai ao ar em duas partes: a primeira no dia 16 de novembro, e a segunda em maio de 2025, no Fox Nation, serviço da streaming da Fox News. Criado por Matti Leshem, o programa tem narração e produção de Scorsese, e vai dramatizar as histórias de oito santos católicos, entre eles Joana D’Arc, João Batista, Maria Madalena, Francisco de Assis e Thomas Becket. Além de narrar reconstituições da vida dos santos, o diretor também conduzirá conversas com especialistas.

Em nota enviada à imprensa, Scorsese disse que conviveu com as histórias do santos durante a maior parte da vida, “pensando nas suas palavras e ações, imaginando os mundos que habitavam, as escolhas que enfrentaram e os exemplos que deram”. Ele também destacou que, apesar de seguirem uma linha temática em comum, as narrativas são distintas entre si. “São histórias de oito homens e mulheres muito diferentes, cada um deles vivendo períodos muito diferentes da história e lutando para seguir o caminho do amor revelado a eles e a nós pelas palavras de Jesus nos evangelhos.”

Filme sobre Jesus Cristo

A série sobre os Santos Católicos parece ser mais um passo na missão auto-incumbida por Scorsese de resgatar o prestígio da ‘religião organizada” — e a primeira investida é uma produção focada em Jesus Cristo. Anunciado durante um encontro religiosos no Vaticano no ano passado, como “uma resposta a um apelo do papa aos artistas”, a produção, entre outras coisas, é uma tentativa de eliminar o ônus negativo associado à religião. “Você diz essa palavra [Religião] e todos ficam em pé de guerra porque ela falhou de muitas maneiras. Mas isso não significa que o conceito inicial estava errado. Vamos voltar um pouco. Vamos pensar sobre isso”, disse ao The Los Angeles Times.

Continua após a publicidade

Inspirado no livro A Life of Jesus, do escritor japonês Shūsaku Endō, o filme será ambientado majoritariamente nos dias atuais, e deve ter em torno de 80 minutos de duração. O roteiro já está finalizado e o cineasta pretende rodar a produção ainda esse ano. Essa, no entanto, não é a primeira vez que ele se debruça sobre temáticas religiosas: durante o encontro no vaticano, além de anunciar a produção Scorsese também discorreu sobre o significado de seu filme de 1988, A Última Tentação de Cristo, e do “passo subsequente em sua pesquisa sobre a figura de Jesus” com o drama de 2016 Silêncio, que narra nas telas a perseguição aos jesuítas no Japão do século XVII — também adaptação de um livro do autor Shūsaku Endō.