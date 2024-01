A missão religiosa do próximo filme de Martin Scorsese sobre Jesus

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em maio do ano passado, o cineasta Martin Scorsese encontrou-se com o papa Francisco e anunciou que trabalharia em um filme sobre Jesus Cristo. Agora, novos detalhes da trama vieram à público. Em uma entrevista recente ao jornal The Los Angeles Times, o diretor revelou que o filme será inspirado no livro A Life of Jesus, do escritor japonês Shūsaku Endō, e será ambientado majoritariamente nos dias atuais.

Com o roteiro finalizado, Scorsese pretende rodar a produção ainda esse ano, e prevê que o longa tenha cerca de 80 minutos. “Estou tentando encontrar uma maneira de torná-lo acessível e eliminar o ônus negativo do que tem sido associado à religião organizada”, disse à publicação, complementando que a menção à palavra “religião” tem deixado as pessoas receosas. “Você diz essa palavra e todos ficam em pé de guerra porque ela falhou de muitas maneiras. Mas isso não significa que o conceito inicial estava errado. Vamos voltar um pouco. Vamos pensar sobre isso. Você pode rejeitá-la, mas [a religião] pode fazer diferença na maneira como você vive sua vida – até mesmo rejeitando-a”, opinou o diretor.

O filme foi anunciado durante um encontro no Vaticano. Na ocasião, Scorsese disse que a produção era sua resposta a um apelo do papa aos artistas, e declarou sua admiração pelo longa O Evangelho Segundo São Mateus, de Pier Paolo Pasolini. Ele também discorreu sobre o significado de seu filme de 1988, A Última Tentação de Cristo, e do “passo subsequente em sua pesquisa sobre a figura de Jesus” com o drama de 2016 Silêncio, que narra nas telas a perseguição aos jesuítas no Japão do século XVII — também adaptação de um livro do autor Shūsaku Endō.

