Como Martin Scorsese, aos 80 anos, conquistou os jovens do TikTok

Aos 80 anos, o cineasta Martin Scorsese promove seu mais recente filme épico, Assassinos da Lua das Flores, pelo qual tem grandes chances de ser novamente premiado com a estátua dourada mais cobiçada de Hollywood: o Oscar. Já em seu tempo livre, o diretor anda se dedicando a um formato audiovisual menos prestigioso, mas não menos visto. Na rede social TikTok, o americano protagoniza uma série de vídeos publicados pela filha de 24 anos, Francesca, sua filha com Helen Morris, nos quais adere a desafios do aplicativo, fala sobre cinema e esbanja carisma e humor. Todos, sem falha, viralizam como um fenômeno inesperado.

Em uma entrevista ao jornal Los Angeles Times, Scorsese explicou a rotina de filmagens com a filha, cujo último vídeo publicado, em 14 de novembro, mostra o pai participando de uma “trend” — tendência, em tradução livre –, em que precisa ficar escolhendo entre duas opções de filmes selecionados por um filtro da plataforma até chegar em seu filme favorito daquela seleção específica. Neste caso, o pódio do diretor ficou com 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968). De acordo com ele, seu dia a dia em casa é interrompido por Francesca, que o pede para posar e dizer coisas espontaneamente. Na primeira vez, ele estava de pijama quando a filha o pediu para imitar ‘algo que estão fazendo’: “Quando perguntei quem, ela respondeu ‘todo mundo, é uma coisa chamada TikTok’. Concordei e continua sendo assim, exceto o que gravamos com um cachorro, que foi planejado”.

O vídeo referido por Scorsese foi publicado em 18 de outubro e mostra o diretor conduzindo uma audição com um cachorro chamado Oscar. Com timing cômico e química canina, ele pede ao animal que demonstre medo, tristeza, amor e transcendência, chegando à conclusão de que o pet é um talento nato. Outros vídeos de destaque mostram o diretor aprendendo gírias jovens do inglês e vivendo o cotidiano ao lado da filha.

Para ele, sempre é uma surpresa que tais gravações cheguem ao público: “Nunca sei o que ela vai fazer. Ela sempre tem essa câmera do iPhone na mão, então não tenho consciência do que é filmado ou não. Realmente não sabia que ela postaria os vídeos.” Orgulhoso da repercussão da filha estudante de cinema, ele admite: “Ela tem um bom olho.”

