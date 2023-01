O fantasma do passado que assombra Benedict Cumberbatch

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O inglês Benedict Cumberbatch é um dos astros de maior prestígio e popularidade do cinema atual — mas volta e meia um fantasma do passado reaparece para ameaçar sua imagem: a ligação de sua família com a escravidão. Recentemente, o jornal britânico The Telegraph publicou que Barbados, país do Caribe, começou uma busca por herdeiros de escravocratas para que façam reparação histórica pagando indenizações — entre eles Cumberbatch, já que o sétimo bisavô do astro da Marvel possuía uma plantação de açúcar na ilha caribenha e escravizou pelo menos 300 barbadenses entre os anos 1700 e 1800.

Após a repercussão da notícia, um membro da comissão de reparações da Comunidade do Caribe desmentiu a informação e declarou que, atualmente, não está buscando nenhuma reparação da família do ator. “Até o momento, nem [a comissão de reparações da Comunidade do Caribe] nem Barbados apresentaram oficialmente uma reclamação de reparações contra esta família europeia”, escreveu David Comissiong, político de Barbados e ativista em um artigo no site Barbados Today. Ele ainda acrescentou que a força-tarefa deve se concentrar em pessoas jurídicas, como governos ou empresas, do que em famílias.

De qualquer maneira, o caso trouxe à tona mais uma vez um assunto indigesto para o astro. O inglês Abraham Cumberbatch, sétimo bisavô do ator, comprou duas grandes propriedades naquela que era então uma colônia britânica e as transformou em uma plantação de açúcar chamada Cleland Plantation, que rendeu muitos lucros para a coroa britânica, de acordo com um relatório do Daily Mail de 2014 sobre a propriedade. Após a escravidão ser abolida na maior parte do império britânico, em 1833, o governo inglês compensou os antigos proprietários de escravos por suas perdas financeiras. Abraham Cumberbatch recebeu 5 388 libras esterlinas, o equivalente atual a mais de 700 000 euros ou 900 000 dólares.

Indicado ao Oscar por o Jogo da Imitação (2014) e Ataque dos Cães (2021), Benenedict Cumberbatch nunca escondeu suas origens, mas só falou do tataravô distante em uma entrevista em 2007, ao jornal escocês Scotsman. O artista contou que sua mãe havia lhe dito para não usar seu sobrenome profissionalmente para evitar reivindicações de reparação.

“Processos de reparação estão em andamento nos tribunais americanos. Tenho amigos envolvidos na pesquisa dessa cicatriz na história da humanidade e falei com eles sobre isso. A questão de até que ponto você deve estar disposto a expiar é interessante. Quero dizer, não é como se eu estivesse lucrando com o sofrimento – não é como se fosse dinheiro nazista”, disse o astro. Curiosamente, Cumberbatch interpretou um proprietário de escravos da Louisiana no filme de 12 Anos de Escravidão (2013).

Em uma publicação do New York Times de 2014, a conexão de Cumberbatch com a escravidão ressurgiu quando Stacey Cumberbatch, uma comissária da cidade de Nova York e neta de imigrantes caribenhos, declarou ser “parente” do ator de Sherlock por meio do comércio de escravos. Os ancestrais de Stacey eram escravos da plantação de Barbados e adotaram o sobrenome de seus proprietários após a abolição.

Continua após a publicidade