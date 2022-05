Para além de ‘Doutor Estranho’: 5 ótimos filmes com Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch possui no currículo filmes variados que atestam sua versatilidade no cinema. Desde o vilão da renomada franquia de ficção científica Jornada nas Estrelas até o fazendeiro machão do oscarizado Ataque dos Cães, o ator britânico tem faro e vocação para viver ótimos papéis nas telas. Atualmente mais conhecido por dar vida ao ex-cirurgião que vira um mago em Doutor Estranho — longa que acaba de ganhar uma continuação —, Cumberbatch também protagoniza ótimas produções para além do herói da Marvel. Confira 5 bons filmes com o ator para assistir no streaming:

Além da Escuridão – Star Trek (2013)

Onde assistir: HBO Max

No décimo segundo longa da clássica franquia de ficção científica Jornada nas Estrelas, Benedict Cumberbatch dá vida ao misterioso John Harrison. Renegado pela tripulação da nave Enterprise, ele faz um atentado em Londres e foge para Kronos, o planeta natal dos Klingon. O grupo de mocinhos, comandados pelo contra-almirante Christopher Pike (Bruce Greenwood) e o capitão Kirk (Chris Pine), vai então atrás de Harrison mesmo sabendo que esse ato pode desencadear uma guerra contra o povo do planeta.

O Quinto Poder (2013)

Onde assistir: Star+

Outra produção baseada em uma história real, o filme protagonizado por Cumberbatch acompanha a vida do fundador do polêmico site WikiLeaks, Julian Assange. Criada ao lado de seu grande amigo Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl), a página tem o objetivo de funcionar como uma plataforma para pessoas fazerem denúncias anônimas sobre crimes corporativos e segredos de governo. À medida que Assange se torna uma figura mais influente, rusgas entre ele e Domscheit-Berg surgem e a relação de amizade dos dois é abalada.

O Jogo da Imitação (2014)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Inspirado em uma história real, o drama de época acompanha a vida de Alan Turing (Cumberbatch), aluno da universidade de Cambridge recrutado pelo MI6, a agência de inteligência britânica, para ajudar a quebrar códigos nazistas. Enquanto sua equipe trabalha para criptografar as mensagens do lado de Hitler ele constrói uma máquina para decifrá-las — equipamento que se tornou o precursor do computador. Para além da trama sobre a II Guerra, a história de Turing ganha contornos tensos quando autoridades descobrem que ele é homossexual.

O Espião Inglês (2020)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Greville Wynne é um engenheiro elétrico como qualquer outro. Sua vida muda completamente, porém, quando ele é recrutado pelo Serviço de Inteligência Militar Britânico para ajudar a impedir o avanço da União Soviética durante a Guerra Fria. Naquela época, vários civis atuaram como espiões na batalha entre o capitalismo e o comunismo. O drama histórico de espionagem dirigido por Dominic Cooke e protagonizado por Cumberbatch faz um retrato de um episódio marcante da história: Wynne foi responsável por conseguir informações cruciais com uma fonte soviética que ajudaram a por fim na Crise dos Mísseis de Cuba, em 1962.

Ataque dos Cães (2021)

Onde assistir: Netflix

Vencedor do Oscar de melhor direção este ano, o longa da neozelandesa Jane Campion chamou a atenção para Benedict Cumberbatch durante a temporada de premiações. O ator, indicado ao Oscar pelo papel, interpreta um fazendeiro machão que decide infernizar a vida da nova esposa de seu irmão e do filho adolescente dela. Baseado no livro homônimo de Thomas Savage, a trama traz uma perspectiva diferente sobre as clássicas histórias de Velho Oeste ao abordar assuntos como sexualidade e masculinidade tóxica.