Benedict Cumberbatch sobre ‘Doutor Estranho 2’: “Foi uma ‘autoterapia’”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quinta-feira, 5, chega aos cinemas brasileiros Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, segundo filme do super-herói da Marvel vivido pelo ator inglês Benedict Cumberbatch. Na trama, o mago Doutor Estranho viaja por outros universos ao lado de America (a adolescente Xochitl Gomez), que tem a habilidade de abrir portais entre os diferentes mundos que existem — mas sem saber direito como controlar esse poder. Quando uma entidade tenta usar a garota para dominar essa habilidade, Doutor Estranho se propõe a defendê-la e acaba perdido entre universos com a garota. A cada viagem, ele precisa ainda lidar com outros Doutores Estranhos, cada um de seu mundo distinto — demanda que atestou a já conhecida competência e versatilidade do ator. Em entrevista via Zoom a VEJA, Cumberbatch falou sobre a experiência. Confira a seguir o vídeo (é possível habilitar legendas em português diretamente no player do YouTube).