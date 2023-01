O detalhe curioso que Margot Robbie notou na cocaína do filme ‘Babilônia’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Drogas não faltam no longa Babilônia. Em uma cena da trama, montanhas de cocaína são colocadas sobre a mesa sem nenhum pudor. A coisa, porém, seria ainda mais intensa: em uma entrevista recente à revista NME, Margot Robbie, intérprete da atriz Nellie LaRoy, revelou que deu uma dica ao diretor Damien Chazelle sobre a cena em que sua personagem cheira cocaína. “Eles acumulavam carreiras do tamanho de um cachorro-quente. Eu estava tipo, ‘Damien, ela estaria morta. Esta é uma situação de [overdose]. As pessoas vão assistir a este filme e saberão que isso é ridículo.’”, disse a atriz.

Apesar da insistência, Damien teria dito que a quantidade não era vista da mesma forma pelas câmeras. Robbie, porém, complementou dizendo que alguns de seus amigos também apontaram a quantidade exagerada de da droga no longa, que acompanha atores de Hollywood na transição do cinema mudo para o falado, na década de 1920. “Eles diziam: ‘É um pouco ridículo quanta coca havia [no filme]”, disse ela.

O pó branco em cena, claro, não era droga de verdade: para simular a substância, a equipe usou vitamina b em pó, açúcar de confeiteiro e laxante para bebês. O material não é maléfico como a cocaína, mas cheirá-los durante a filmagem não é exatamente confortável. “De qualquer forma, machuca depois de um tempo”, explicou a atriz.