A sequência do fenômeno espírita Nosso Lar chega aos cinemas no dia 25 de janeiro, mas a pré-venda de ingressos estará disponível um pouco antes, a partir do dia 11. A venda antecipada poderá ser feita de maneira virtual, nos sites das redes exibidoras, ou nas bilheterias físicas dos cinemas, de acordo com a disponibilidade de cada unidade.

Há pouco mais de uma década, Nosso Lar levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros para conferir a história inspirada no livro de Chico Xavier. Agora, a continuação do longa tenta repetir o feito. A nova trama se baseia no best-seller Os Mensageiros, livro psicografado por Chico Xavier (o verdadeiro “autor” seria o espírito que ditou a obra para o médium, André Luiz). A história acompanha um grupo de espíritos que, sob liderança de Aniceto (Edson Celulari), quer ir à Terra para resgatar três pessoas prestes a fracassar em suas missões. “Na primeira história, Nosso lar, em 2010, abordamos a ideia do que existe da vida depois da vida e as relações entre pessoas e ambientes na dimensão paralela. Agora, contamos que estamos praticamente misturados com essa outra realidade”, disse o diretor Wagner de Assis.

