Além de ‘Nosso Lar’, 5 filmes que retratam a vida após a morte

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O sucesso do filme espírita Nossa Lar, de 2010, foi tanto que a produção voltará aos cinemas neste mês de setembro como esquenta para o lançamento de sua sequência, Nosso Lar 2: Os Mensageiros, que estreia em janeiro de 2024. A temática em torno do que há do outro lado da morte movimenta religiões, filosofias e, também, o cinema. Confira cinco dicas de filmes que observam de formas distintas o pós-morte.

Amor Além da Vida (1998)

Onde ver: em plataformas de aluguel, como iTunes e Amazon

Um casal feliz, de repente, se vê no meio de uma tragédia inominável quando seus dois filhos morrem em um acidente. Poucos anos depois, o marido também morre em outro acidente, deixando a esposa desolada. No paraíso, o protagonista vivido por Robin Williams reencontra os filhos e descobre que a mulher, em profunda tristeza, se matou e, por isso, está com o espírito aprisionado – logo, ele parte em busca dela nesse complexo mundo espiritual.

Um Olhar do Paraíso (2010)

Onde ver: no Paramount+ e na plataforma de aluguel iTunes

A jovem Susie (Saoirse Ronan) é assassinada pelo vizinho e fica em um local entre o paraíso e o inferno. Enquanto isso, ela observa o desespero de seus pais e a investigação policial que deixa o assassino de fora da lista de suspeitos. O drama dirigido por Peter Jackson transita com desenvoltura entre a adrenalina da trama policial e a emoção de famílias em luto.

Soul (2020)

Onde ver: no Disney+

Um professor de música fã de jazz finalmente consegue a oportunidade de tocar em um show badalado quando, de repente, morre e acorda em outra realidade. Por lá, ele tenta, a todo custo, voltar para a Terra e retomar sua jornada – afinal, ao analisar sua vida em outro plano, ele nota que não seguiu pelo roteiro que imaginava. Uma bela e sensível animação sobre o que faz, de fato, uma vida especial.

Nove Dias (2020)

Onde ver: na HBO Max

Em uma trama filosófica, por assim dizer, “pré-vida”, um homem solitário observa em telas, como se fossem vários reality shows, a rotina de almas humanas candidatas a renascer. Sem abraçar teorias religiosas, o filme provoca ao mostrar, sob o ponto de vista de um humano que já viveu e morreu, o que pode ser considerado como possibilidade ou necessidade de se ganhar uma nova chance.

O Céu É de Verdade (2014)

Onde ver: em plataformas de aluguel, como iTunes e Amazon

Um pastor evangélico e sua esposa se desesperam quando o filho de 3 anos de idade fica doente e acaba no hospital. O coração da criança para e ela é dada como morta. Inesperadamente, ela retorna e se recupera – e passa a contar histórias sobre o paraíso, Jesus e pessoas da família que já morreram. O filme dramático é baseado em uma história real.