Neta de brasileira, Mia Goth surge sanguinária em trailer de ‘MaXXXine’

A A24 acabou de divulgar o trailer do aguardado MaXXXine, último filme da trilogia de terror que conta com os já lançados X – A Marca da Morte e Pearl. Protagonizado por Mia Goth, nova queridinha do horror e neta da atriz brasileira Maria Gladys, o longa chega aos cinemas americanos no dia 5 de julho, trazendo mais DNA verde e amarelo nas telas de Hollywood, mas ainda não tem data de estreia definida no Brasil.

Dirigidas por Ti West, as três produções consolidaram Mia em Hollywood e conquistaram os amantes do horror. Em X, a atriz se desdobrava entre os papéis da jovem heroína Maxine e da versão idosa de Pearl — que nunca superou não ter se tornado dançarina e faz uma carnificina com jovens que vão à sua fazenda para gravar um filme pornô nos anos 1970. Ambientado no Texas durante a I Guerra, Pearl é um prelúdio sobre a origem de seu antecessor. Agora, MaXXXine se volta novamente para da personagem título: única sobrevivente da carnificina pintada em X, ela segue para Los Angeles com a ambição de se tornar uma grande atriz.

Apesar de nascida na Inglaterra, Mia Gypsy Mello da Silva Goth é neta de uma figurinha conhecida do cinema marginal e das novelas brasileiras: a atriz carioca Maria Gladys. Na ditadura militar, nos anos 1970, Gladys se exilou em Londres. Lá, abraçou os prazeres hippies, do uso de LSD à curtição do rock’n’roll. Quando voltou ao Brasil, estava grávida de Rachel — a filha foi fruto da relação com o artista americano Lee Jaffe, e mais tarde lhe daria a neta estrela de Hollywood.

Mia passou parte da infância no Brasil com a avó, mas foi só quando retornou a Londres que sua carreira deslanchou. De sobrancelhas claras e beleza singular, a jovem despertou interesse, a princípio, no mundo da moda. No cinema, fez sua estreia em 2013, aos 20, no controverso Ninfomaníaca: Volume 2, do dinamarquês Lars von Trier. Depois disso, Mia comeu pelas bordas em papéis coad­juvan­tes, como no remake do terror italiano Suspiria. O ponto de virada aconteceu em X, quando deu vida não só à sua primeira protagonista, a atriz pornô Maxine, como à antagonista, a velha assassina Pearl.