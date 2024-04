‘Motel Destino’: o que se sabe sobre o representante brasileiro em Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival de Cannes divulgou nessa quinta-feira, 11, os filmes selecionado para a próxima edição do evento, que acontece entre os dias 14 e 25 de maio na França, e tem brasileiro concorrendo à Palma de Ouro: o longa Motel Destino, filme de Karim Aïnouz rodado inteiramento no Ceará, foi selecionado para integrar a categoria principal do festival, marcando o segundo ano consecutivo do cearense na disputa pela cobiçada honraria.

Descrito como um thriller erótico “insaciável, sedento e sensual”, o filme marca a sexta passagem de Aïnouz pelo evento — no ano passado, ele concorreu com Firebrand, seu primeiro projeto em língua inglesa — e tem Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção como protagonistas. “Retornar ao festival com um filme que marca a minha volta ao Brasil, depois de tanto tempo longe e de quatro anos de um governo fascista, é uma comemoração dupla, uma volta dobrada para casa”, comemorou o cineasta. “Sob o sol implacável do Ceará, ousei sonhar um filme novo, com muito suor, tesão, alegria e a vitalidade própria de quem tem fome de existir”.

Segundo o diretor, o estabelecimento que dá título à produção funciona como “o principal personagem do enredo”, conectando “questões crônicas da realidade brasileira”. O local é “palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência”, até que a chegada de um jovem muda o cotidiano do local. “É um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revolta são, não raramente, a saída possível”, descreve a sinopse. “É uma saga do encontro de um rapaz em fuga, totalmente vulnerável, com uma mulher aprisionada pelas dinâmicas de um casamento abusivo. Unidos pelo destino, seus caminhos se cruzam e a história se desenrola”, complementa Aïnouz, que concorre com nomes como Francis Ford Coppola, com Megalopolis, e Yorgos Lanthimos, com Kinds of Kindness.