Levantamento enumera falas de John Wick nos filmes — eis o resultado

O novo filme da franquia John Wick 4: Baba Yaga alçou a novos patamares a premissa do tiro, porrada e bomba — tanto que as palavras se tornaram secundárias no roteiro. Segundo um levantamento do jornal The Wall Street Journal, o astro Keanu Reeves diz apenas 380 palavras em quase três horas de filme. Cerca de 10% de todos os diálogos já aparecem no trailer, com apenas 2 minutos e meio de duração.

Em comparação com o primeiro filme, John Wick fala 484 palavras em 101 minutos. Ou seja, o ator fala cada vez menos e bate cada vez mais. Segundo o diretor Chad Stahelski, o diálogo curto foi proposital e ele poderia ter sido ainda maior, mas foi cortado por Reeves.

Um desses exemplos é a conversa de Reeves com o vilão interpretado por Bill Skarsgard. Segundo Reeves, ele teria 50% a mais de diálogo, mas ele cortou quase todas as respostas, resumindo-as a apenas uma palavra. Segundo a reportagem, a fala mais longa de Wick é: “Você e eu deixamos uma boa vida para trás há muito tempo, meu amigo”, dita ao amigo Shimazu Koji.

O filme estreou em primeiro lugar no Brasil na semana de 23 a 26 de março, com mais de 600.000 espectadores. Atrás dele, Shazam! Fúria dos Deuses e Pânico VI preencheram mais de 180.000 e 110.000 cadeiras, respectivamente.