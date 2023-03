Ator de ‘John Wick’ morre às vésperas do lançamento do 4º filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Lance Reddick, conhecido por interpretar o recepcionista Charon na franquia John Wick, morreu aos 60 anos nesta sexta-feira, 17. O americano foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, e a suspeita da polícia é que a morte foi de causas naturais. O astro também ficou famoso por papéis nas séries The Wire, da HBO, e Fringe, da Fox. Ele deixa a esposa, Stephanie Reddick, e dois filhos, Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick. Na próxima quinta-feira, 23, estreia mundialmente John Wick 4: Baba Yaga, o quarto filme da saga estrelada por Keanu Reeves.

Em John Wick, Charon (Reddick) é o concierge do fictício Continental Hotel, em Nova York, onde assassinos de aluguel se hospedam. O ator também estava previsto no elenco de Ballerina, spin-off do universo de Wick encabeçado por Ana de Armas que está em produção.

Reddick ganhou destaque na TV em 2000 ao entrar no elenco de Oz, da HBO, quando interpretou o detetive Johnny Basil, um agente disfarçado que tenta acabar com o tráfico de drogas, mas logo se torna um viciado que mata um policial corrupto o empurrando em um poço de elevador. Dois anos mais tarde, o ator virou protagonista de The Wire. Já em 2008, entrou no elenco de Fringe. Nos últimos anos, dublou o personagem Sylens nos jogos de PlayStation Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West.