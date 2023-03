Com Keanu Reeves, ‘John Wick 4’ dispara à frente das bilheterias do país

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No fim de semana, os cinemas brasileiros foram dominados pelo apelo de Keanu Reeves: John Wick 4: Baba Yaga, a nova adição à franquia originada em 2014, foi o filme de maior sucesso por aqui, passano de 600.000 espectadores. Atrás dele, Shazam! Fúria dos Deuses e Pânico VI preencheram mais de 180.000 e 110.000 cadeiras, respectivamente.

Baba Yaga acompanha o protagonista titular em uma luta para se libertar da “Alta Cúpula”, algoz que o persegue desde John Wick: Um Novo Dia Para Matar. Um inimigo bem-conectado (Bill Skarsgård), no entanto, dificulta esta tarefa e abala o equilíbrio das relações do protagonista. Além de Skarsgård, o quarto filme recebe a estrela pop Rina Sawayama e o astro de artes marciais Hiroyuki Sanada. Em entrevista a VEJA, Reeves explicou os temas do longa: “Neste novo filme, buscamos refletir sobre regras e consequências, escolhas e seus resultados. Questionamos, enfim, as motivações das pessoas.”

Confira a lista das 10 maiores bilheteria no país no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 23 a 26 de março):

John Wick 4: Baba Yaga

Shazam! Fúria dos Deuses

Pânico VI

Creed III

A Baleia

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Louis Tomlinson: All Of Those Voices

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Um Filho

65 – Ameaça Pré-Histórica

