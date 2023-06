Kevin Spacey de volta ao tribunal: saiba quais são as acusações

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quarta-feira, 28, o ator Kevin Spacey compareceu a um tribunal de Londres para o início de seu julgamento na Inglaterra. Ele é acusado de assediar sexualmente quatro homens no país entre 2001 e 2013, no período em que atuava como diretor artístico do teatro Old Vic, um dos mais aclamados do Reino Unido.

Segundo a agência Reuters, Spacey apareceu no tribunal vestindo um terno azul-marinho com gravata rosa, e assistiu a posse do júri que decidirá seu destino. “O réu ficará satisfeito com o fato de que muitos de vocês sabem o nome dele ou viram seus filmes”, disse o juiz Mark Wall ao pedir aos jurados que analisem o caso com base nas evidências, e não em influências externas. “Este é um caso que atraiu e continuará atraindo muita cobertura da mídia. Vocês devem tentar evitar tal cobertura sempre que puderem”, complementou.

O caso contra Spacey foi apresentado formalmente em junho do ano passado. Na ocasião, as acusações englobavam supostos abusos contra três homens. As alegações vão de assédio sexual até a pratica de “levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração sem seu consentimento”. Meses depois, em novembro, outro denunciante se juntou ao processo, com mais sete acusações na mesma linha. Segundo a lei inglesa, os denunciantes não podem ser identificados, mas eles estão hoje na faixa etária entre 30 e 40 anos.

O julgamento está programado para durar quatro semanas, e não será televisionado. Na sexta-feira, 30, os promotores devem apresentar o caso ao júri composto por 12 pessoas. Depois, a equipe de Spacey fará sua defesa, dando andamento aos trâmites. Se condenado, o juiz responsável pelo caso realiza uma nova audiência para anunciar a sentença — no caso de Spacey, a pena máxima que pode ser aplicada é a perpétua.

Essa não é a primeira vez do ator no tribunal. Em 2017, em meio ao fervor do movimento MeToo, o ator Anthony Rapp acusou Spacey publicamente de má conduta sexual no final dos anos 1980, quando tinha apenas 14 anos. Segundo a acusação, Spacey o pegou no colo durante uma festa, colocou o então adolescente na cama e se deitou sobre ele, que conseguiu se desvencilhar e deixar o local. Na época, a denúncia criminal foi considerada prescrita, e a ação civil que reivindicava indenização financeira julgada improcedente.

Mesmo com o resultado favorável a Spacey, o caso desencadeou uma série de outras acusações contra o ator. Ainda em 2017, por exemplo, uma investigação interna do teatro Old Vic resultou em 20 denúncias anônimas de um suposto comportamento impróprio de Spacey durante seu tempo como diretor artístico.

