A gratidão de Kevin Spacey a quem o apoiou após denúncias de abuso sexual

Acusado de abuso sexual, Kevin Spacey recebeu um prêmio do Museu Nacional de Cinema da Itália, em Turim, nesta segunda-feira, 16, e fez um discurso agradecendo a seu agente, Evan Lowenstein, por nunca tê-lo abandonado. O americano foi homenageado com o prêmio Stella della Mole, que reconhece artistas por sua contribuição à arte.

“Há uma pessoa que devo destacar esta noite. Porque quando você tem um melhor amigo como eu tenho em Evan Lowenstein, que está aqui esta noite, então a vida pode ser muito especial. E superar qualquer desafio vale o esforço. Evan me deu muitos conselhos, conselhos, perspectivas – profissionalmente, sim. Mas o mais importante, por causa da nossa amizade. É quase impossível contar tudo o que ele fez. O grau de orientação e sabedoria que ele trouxe para minha vida. Ele é diferente de todos. Evan não ficou apenas ao meu lado. Ele ficou na minha frente quando precisei ser conduzido e ficou atrás de mim quando precisei ser empurrado. Ele é um homem notável e tem sido sua capacidade de enfrentar quaisquer contratempos que enfrentamos e de alguma forma se levantar e seguir em frente frente. E isso me deu forças para, de alguma forma, me levantar e segui-lo. Eu sou verdadeiramente abençoado por ter você como meu irmão. O irmão que eu nunca tive, então obrigado”, declarou Spacey.

Kevin Spacey também deu uma palestra, com ingressos esgotados, no museu, onde falou sobre os marcos de sua carreira, como a série House of Cards — da qual fora demitido após as denúncias de abuso sexual feitas por Anthony Rapp. No julgamento contra Rapp, um júri declarou o astro inocente. O ator deve ser julgado em Londres em junho por outra dúzia de acusações de crimes sexuais supostamente cometidos entre 2001 e 2013, inclusive quando atuou como diretor artístico no teatro Old Vic da cidade. Ele alega inocência de todas as acusações.