A reação do ator que perdeu o processo de assédio contra Kevin Spacey

Após perder o processo que movia por assédio sexual contra Kevin Spacey, o ator Anthony Rapp (conhecido por seu papel na série Star Trek: Discovery, onde interpreta o oficial Paul Stamets) divulgou um comunicado em que lamenta o veredicto. “Este processo sempre foi uma questão de iluminar, como parte do grande movimento para se levantar contra todas as formas de violência sexual”, escreveu em suas redes sociais. No comunicado, o ator disse ainda que espera que as pessoas possam viver e trabalhar em um mundo livre da violência sexual. “Eu sinceramente espero que os sobreviventes continuem a contar a suas histórias.”

Após o julgamento, o advogado de Rapp, Richard Steigman, também lamentou a decisão. “O júri falou. Anthony disse sua verdade. Respeitamos o veredicto do júri, mas isso não muda sua verdade”, afirmou. Na tarde desta quinta-feira, 20, após deliberar por 80 minutos, um grupo de jurados concluiu que Rapp não conseguiu provar que Spacey o molestou tocando nas partes íntimas, em 1986, quando Rapp tinha 14 anos. No processo de má conduta sexual, Rapp pedia 40 milhões de dólares (cerca de 200 milhões de reais) contra Spacey.

Rapp foi o primeiro ator a denunciar Kevin Spacey por má conduta sexual, em outubro de 2017. Spacey, que não havia assumido sua homossexualidade até então, divulgou um comunicado se desculpando e se assumindo um homem gay. Após a denúncia, pelo menos 20 homens também acusaram Spacey de má conduta sexual e abuso.

Spacey perdeu diversos papéis no cinema e na TV. Ele foi afastado da série House of Cards (Netflix) e cortado do filme Todo o Dinheiro do Mundo, com suas cenas já filmadas, substituído por outro ator. Spacey voltou recentemente a trabalhar e poderá ser visto em breve no filme Peter Five Eight, lançado no festival de Cannes deste ano.

pic.twitter.com/JrvFBbSMjq — Anthony Rapp SAG-AFTRA National & NY Board Member (@albinokid) October 20, 2022