‘Jogos Vorazes’: as revelações sobre o novo filme da franquia

Entre 2012 e 2015, a franquia Jogos Vorazes conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Sucesso de público nos cinemas, os quatro filmes adaptados da trilogia homônima de Suzanne Collins acompanham a jovem Katniss Everdeen – que, em um futuro distópico, participa de uma competição mortal televisionada por todo país fictício de Panem. Se os primeiros livros de Collins exploravam a vida no 12º distrito, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se volta para o passado de Coriolanus Snow, antes de se tornar o temido presidente autoritário da Capital. Lançada no Brasil pela Rocco em 2020, a trama terá também sua versão para as telonas, prometida para 17 de novembro de 2023. Os detalhes sobre a produção estão sendo revelados aos poucos.

No longa, Snow, aos 18 anos, atua como um mentor na décima edição dos Jogos, papel crucial para a sobrevivência dos tributos dentro da arena. O que ele imaginava lhe trazer glória e reconhecimento se torna um desafio difícil quando descobre que será mentor de uma garota do Distrito 12, o mais precário dentre todos. O ambicioso Coriolanus e a pobre Lucy Gray Baird passam a depender um do outro para definir seus destinos, enquanto, apegado à menina, o mentor deverá pesar bem suas decisões. “Depois que Lucy Gray domina toda a atenção de Panem cantando desafiadoramente durante a cerimônia de colheita, Snow acredita que pode virar a sorte a favor deles”, revela uma sinopse da Lionsgate, responsável pela produção do longa.

Dirigido e produzido por Francis Lawrence, que comandou os últimos três filmes da franquia, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes traz no elenco nomes com apelo entre os jovens da geração Z, como Rachel Zegler, estrela de Amor, Sublime Amor, que interpretará Lucy. Hunter Schafer, conhecida por Euphoria, será Tigris, prima e confidente de Coriolanus – que, por sua vez, será vivido nas telonas por Tom Blyth, de A Idade Dourada e Billy the Kid.

O último grande nome anunciado foi o de Peter Dinklage, astro de Game of Thrones, no papel de Casca Highbottom, diretor da Academia. O personagem, conforme explicado na história, foi responsável pela concepção não-intencional dos Jogos Vorazes enquanto era um estudante universitário. Ao lado de Crassus Snow, pai de Coriolanus, Highbottom criou as bases do jogo para um projeto final, onde deveriam planejar uma punição que reforçasse o medo que os distritos têm da Capital. É, portanto, Highbottom quem dita as regras do jogo e, por fazê-lo, afeta também o futuro de Coriolanus. Outros nomes do elenco incluem Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing e Aamer Husain.

Por enquanto, a Lionsgate revelou apenas um teaser do longa, em que se lê: “O mundo descobrirá quem é um pássaro canoro e quem é uma cobra”. Confira: