Jeremy Renner aparece em foto pela primeira vez após acidente grave

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Internado em um hospital após um acidente grave, Jeremy Renner publicou uma selfie pela primeira vez nesta terça-feira, 3. Vestindo um avental hospitalar e cateter de oxigênio no nariz, o ator da Marvel reapareceu com o rosto inchado e um olho roxo para agradecer os fãs e amigos pelas mensagens de apoio. Renner foi atropelado por uma máquina de arar neve chamada Snowcat, sofreu trauma torácico e teve uma perna comprometida. O intérprete do Gavião Arqueiro na saga Vingadores foi submetido a duas cirurgias emergenciais e levado para uma UTI para se recuperar. “Obrigado a todos pelas palavras de carinho. Estou muito confuso agora para digitar. Mas mando meu amor para todos vocês”, escreveu o ator em sua página no Instagram nesta terça-feira, 3.

Confira:

No dia 1º, Jeremy Renner tentou limpar a neve da estrada próxima a sua casa em Tahoe na hora do acidente. Ele abria caminho para que familiares conseguissem ir embora após o Réveillon. O ator foi esmagado pelo veículo de arar neve, perdeu muito sangue, mas acabou socorrido por um vizinho médico até a chegada do resgate de helicóptero.

Continua após a publicidade