James Cameron revela detalhes do teste de Leonardo DiCaprio para ‘Titanic’

É difícil pensar em Titanic sem lembrar automaticamente de Leonardo DiCaprio. O que não se sabia até então é que o ator quase ficou de fora do filme. Em entrevista recente a revista GQ, o diretor James Cameron relevou que o processo de testes de DiCaprio para o longa foi complicado, já que ele se recusou, em um primeiro momento, a fazer um teste de tela, e a atitude quase lhe custou o papel de Jack.

Desde o princípio, o ator encantou a todos, de acordo com o diretor. “A reunião [para o teste] foi engraçada porque estava sentado na minha sala de conferências, esperando para conhecer um ator. E eu olhei em volta, e todas as mulheres em todo o escritório estavam na reunião. Todos queriam conhecer Leo. Foi histérico”, disse. Mas os problemas começaram quando ele precisou fazer uma leitura de cena com Kate Winslet, que já havia sido escolhida para interpretar Rose, seu par romântico.

Dias após a reunião, DiCaprio voltou a se encontrar com diretor, porém pensou que era apenas para conhecer Winslet e não para realizar um teste de cena. Quando descobriu que teria de ler algumas falas e gravar um vídeo, o ator respondeu que não faria isso. James Cameron então apertou sua mão e o agradeceu por ter vindo.

Quase pronto para afastar DiCaprio, o diretor foi surpreendido pela atitude do ator, que repensou o teste. “Este é um filme gigante que vai levar dois anos da minha vida, e você vai fazer outras cinco coisas enquanto eu faço a pós-produção. Então, não vou estragar tudo tomando uma decisão errada no elenco. Então, ou você faz o teste ou não vai conseguir o papel”, explicou Cameron. Após ouvir a palavra ‘Ação’ no momento em que as câmeras começaram a rodar, o ator se transformou em Jack — o que fez com que o diretor batesse o martelo e escolhesse DiCaprio para o papel. “Tudo bem, ele é o cara”, disse. E, de fato, era mesmo.