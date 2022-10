A resposta tímida de Leonardo DiCaprio à vitória de Lula

A postura incisiva de Leonardo DiCaprio contra Jair Bolsonaro ficou mais branda nos últimos meses. A estratégia, ao que parece, foi adotada para que as redes do ator hollywoodiano não fossem usadas como plataforma de projeção para o presidente brasileiro – mesma tática usada por outras celebridades, entre elas, Anitta. Logo após o resultado das eleições presidenciais deste domingo, 30, que elegeu Luis Inácio Lula da Silva, Dicaprio foi ao Twitter para comentar a vitória, mas sem parabenizar o presidente eleito diretamente, nem alfinetar Bolsonaro. “O resultado das eleições brasileiras é uma oportunidade para mudar o curso da história, não só para o Brasil e para a Amazônia, mas para o mundo”, escreveu o ator, usando uma imagem da floresta amazônica do fotógrafo João Paulo Krajewski.

The outcome of the Brazilian election presents an opportunity to change the course of history, not just for Brazil & the Amazon, but for the world.

(📷: João Paulo Krajewski) pic.twitter.com/twRASHWg2G

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 30, 2022