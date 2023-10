Halloween: 5 filmes de terror inteligentes para curtir a data em casa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 31 out 2023, 10h37 - Publicado em 31 out 2023, 10h36

Por Thiago Gelli Atualizado em 31 out 2023, 10h37 - Publicado em 31 out 2023, 10h36

O mês de outubro se encerra com a festividade mais adorada por fãs da cultura pop, vendedores de sangue falso e crianças com paladar adocicado: o Halloween. Para comemorar as travessuras e gostosuras em pleno dia de semana, porém, não é necessário sair de casa. Nas plataformas de streaming, é possível encontrar diversos títulos assustadores, instigantes e inteligentes que devem não apenas oferecer alguns bons sustos, como também tumultuar a mente do espectador com narrativas complexas, reflexões afiadas e imagens estonteantes. Confira 5 filmes de terror que não subestimam a inteligência do espectador para assistir no streaming:

O Animal Cordial (2017)

Onde: Netflix

Junto a Marco Dutra, Juliana Rojas e Anita Rocha da Silveira, entre outros, Gabriela Amaral é uma das cineastas brasileiras responsáveis por dar visibilidade e tutano ao terror nacional, inclusive com passagem por festivais internacionais. Em O Animal Cordial, ela acompanha uma madrugada em um bistrô — que logo se torna um microcosmo da violência urbana após a chegada de assaltantes armados. O elenco de peso — com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos, Camila Morgado e Humberto Carrão — mantém a tensão e o nível de qualidade altíssimos.

Suspiria — A Dança do Medo(2018)

Onde: Prime Video

Remake do clássico seminal de Dario Argento, a versão de 2018 investe em uma proposta divorciada do longa original, sem ousar recriar as cores delirantes e o brilhantismo musical de 1977. No lugar de tais componentes, o cineasta Luca Guadagnino preenche a tela com números de dança eletrizantes, violência grotesca e um pano de fundo histórico: na Berlim dos anos 1970, as dançarinas e as bruxas da história lidam com as cicatrizes do regime nazista e com os movimentos libertários da época. Quem ancora tudo isso é Suzie (Dakota Johnson), uma ex-amish que chega a Berlim para estudar na academia de dança de Helena Markos (Tilda Swinton).

Faca no Coração (2018)

Onde: MUBI e Prime Video – Canal Reserva Imovision

Participante da competição do Festival de Cannes de 2018, Faca no Coração mescla a estrutura narrativa de slashers das décadas de 1970 e 1980 com a franqueza sexual da época vista em filmes como Hardcore: No Submundo do Sexo (1979) e Parceiros da Noite (1980). No filme, a produtora de pornografia gay Anne (Vanessa Paradis) está determinada a realizar seu longa mais ambicioso até então, mas seu protagonista é brutalmente assassinado. Após o infortúnio, ela se envolve em uma investigação mirabolante cheia de sangue e suor.

Não! Não olhe! (2022)

Onde: Globoplay – Plano Telecine

Terceiro longa do prodígio Jordan Peele — de Corra! (2017) e Nós (2019) —, Não! Não Olhe! é dono da mixagem de som mais aterradora do cinema recente — responsável por convencer ao público de que um objeto voador não identificado assombra a zona rural da Califórnia e é capaz de “fagocitar” dezenas de pessoas. No enredo, os irmãos OJ (Daniel Kaluuya) e Emerald Haywood (Keke Palmer) passam a suspeitar de que um alienígena paira sobre sua fazenda, e então decidem capturá-lo em imagens — escolha que proporciona diversos apontamentos sobre o ato de se fazer cinema e as entranhas perigosas da indústria do entretenimento.

Ninguém Vai Te Salvar (2023)

Onde: Star+

A maioria dos filmes de terror estabelece momentos livres de diálogo antes de fazer o espectador pular da cadeira — já em Ninguém Vai Te Salvar, esse silêncio antecipatório ocupa quase todos os 93 minutos de duração. A história se passa dentro da casa de Brynn (Katelyn Dever), uma jovem reservada e ansiosa cujo lar é invadido por alienígenas. Em sua conta da rede X, o mestre Guillermo Del Toro, de O Labirinto do Fauno, afirmou: “Impossível pensar em um filme mais perfeito para seu final de semana.”

