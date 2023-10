Sexta-feira, 13: Confira 3 séries inteligentes de terror na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mestre do terror da Netflix, Mike Flanagan, de séries como A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite, acabou de lançar seu último trabalho com a plataforma, a minissérie A Queda da Casa de Usher. A trama é inspirada em contos de Edgar Allan Poe e mantém o tom filosófico e cabeça das outras criações do diretor – porém, trazendo cenas um tanto mais difíceis para quem tem estômago fraco. Confira no vídeo a seguir, dicas de boas séries de terror para maratonar neste mês de Halloween.

