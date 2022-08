Fiasco estrelado por Ryan Reynolds ganha sequência que ninguém pediu

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Fiasco estrelado por Ryan Reynolds em 2013, R.I.P.D. – Agentes do Além deve ganhar uma sequência em breve. O filme original narra a história de um policial que morre e é enviado para um departamento de polícia espiritual, que atua secretamente no mundo dos vivos, a R.I.P.D (Rest in Peace Department – Departamento Descanse em Paz, em tradução livre). O longa, entretanto, obteve péssimas avaliações no Rotten Tomatoes e por parte da crítica especializada, além de ter sido um fracasso de bilheteria.

No Rotten Tomatoes, site americano que agrega críticas de cinema e televisão, R.I.P.D. – Agentes do Além ostenta uma avaliação de 12% no Tomatometer e 38% de pontuação de audiência. As resenhas incluem classificações como “horrível”.

No IMDb (Internacional Movie Database), foi incluído na base de dados o longa R.I.P.D. 2: Rise of The Damned (Ascensão dos Malditos, em tradução literal), mas sem a presença de Ryan Reynolds no elenco. Richard Fleeshman e Jake Choi (Sucession) constam como as estrelas da sequência, que já terminou suas filmagens.