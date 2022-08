Saiba qual o filme da Netflix com a pior aprovação de todos os tempos

Na última sexta-feira, 19, a Netflix lançou o último filme da trilogia 365 dias. Desde 2020, quando a saga erótica com cenas explícitas entrou no catálogo do streaming, ela divide opiniões dos espectadores. Alguns acusam a produção de romantizar situações de abuso e estupro. Mesmo com as polêmicas (ou por causa delas), o longa entrou para o ranking dos filmes mais assistidos da plataforma.

Entre os especialista, no entanto, o fracasso da obra parece ser um consenso. No Rotten Tomatoes, site americano de críticas de cinema e TV, os três capítulos da franquia receberam 0% de aprovação – marca nunca antes registrada na história.