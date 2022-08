O embate de audiência entre ‘A Casa do Dragão’ e ‘Game of Thrones’

A Casa do Dragão cumpriu as expectativas e se tornou a melhor audiência para uma estreia no canal HBO nos Estados Unidos. O episódio lançado no domingo, 21, foi visto por 10 milhões de espectadores. Segundo dados revelados pela empresa, a série, derivada de Game of Thrones, também foi a melhor estreia de uma produção na plataforma de streaming HBO Max nos Estados Unidos, América Latina e Europa.

Quando Game of Thrones estreou, em 2011, a série atraiu 2,22 milhões de espectadores. É injusto, porém, compará-las. Para além de ter pavimentado o caminho e o interesse em torno de A Casa do Dragão, a série fenômeno da HBO saiu numa época em que o streaming era raridade e nem ao menos contava para a audiência total dos programas.

A superprodução ambientada 200 anos antes de Game of Thrones ainda tem um longo caminho a percorrer no comparativo de audiência com sua antecessora. A Casa do Dragão estreou direto no segundo lugar do ranking da HBO de melhor audiência total de um episódio durante sua noite de exibição, derrubando o final da segunda temporada de Euphoria, que somou 6,6 milhões de espectadores, mas ficando bem atrás da despedida de Game of Thrones, que chegou a 19,3 milhões.